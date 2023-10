Rally Point 2 est un jeu de course automobile en 3D dans lequel vous devez courir pour terminer à la première place sur diverses pistes de course à travers le monde. Dans ce jeu, vous pouvez tester votre capacité de conduire sur des pistes extrêmes. Villes, déserts, rues, peu importe ! Allez à plein régime et obtenez les scores les plus rapides dans un délai imparti. Utilisez vos compétences de pilotage, dérivez dans les virages de la route et accélérez le tout en utilisant votre nitro boost. Mais ne surchauffez pas votre moteur car cela court-circuiterait votre voiture ! Réaliser des records de temps vous donnera accès à de nouveaux véhicules, de nouvelles pistes et des options de personnalisation. Alors allez-y et conduisez votre voiture préférée jusqu'à la ligne d'arrivée ! Pilotage - WASD ou touches fléchées Réinitialisation - RPause - Esc ou PNitro - Espace ou ZDrift - Maj gauche ou XRally Point 2 est créé par XFormGames. Ils ont d'autres jeux d'adresse sur Poki : Rally Point, Burnin' Rubber Crash n' Burn, hydro-storm-2, Rhino Rush Stampede, Gladiator True Story, rally-point-4, Rally Point 3, Go Kart Go ! Ultra ! et Burnin' Rubber 5 XSVous pouvez jouer à Rally Point 2 gratuitement sur Poki.Rally Point 2 n'est jouable que sur votre ordinateur de bureau.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Rally Point 2. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.