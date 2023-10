Operation Desert Road est un jeu d'action dans lequel vous conduisez des véhicules blindés et détruisez tout à vue. Pour terminer un niveau, il vous suffit d'atteindre la destination, mais vous obtenez plus de points si vous détruisez vos adversaires et les obstacles sur le chemin. Dépensez l'argent que vous avez gagné dans des véhicules nouveaux et améliorés, afin de pouvoir explorer les nouvelles cartes avec style avec plus de 32 véhicules différents avec leurs propres caractéristiques ! Operation Desert Road a été créée par XFormGames. Jouez à leurs autres jeux sur Poki : Burnin' Rubber Crash n' Burn, hydro-storm-2, Rhino Rush Stampede, Gladiator True Story, rally-point-4, Rally Point 3, Go Kart Go ! Ultra ! et Burnin' Rubber 5 XSVous pouvez jouer gratuitement à Operation Desert Road sur Poki. Pour le moment, Operation Desert Road ne peut être joué que sur votre ordinateur.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Operation Desert Road. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.