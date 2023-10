Burnin' Rubber Crash n' Burn est un jeu de conduite dans lequel vous essayez d'arriver en premier en laissant vos adversaires derrière vous en utilisant le feu, des roquettes et d'autres armes. Accélérez et faites-leur manger votre poussière, ou utilisez vos armes de voiture améliorables pour leur faire mordre la poussière ! Dans cette expérience de course pleine d'action, vous devez accomplir plus de 25 missions uniques dans toute la ville et détruire tout sur votre passage tout en évitant de vous faire prendre. Assurez-vous de récupérer chaque power-up que vous voyez afin de trouver des boosts sympas comme des explosions. Et n'oubliez pas de débloquer de nouveaux véhicules et des améliorations avec l'argent que vous avez gagné dans la planque ! Avez-vous ce qu'il faut pour être le meilleur coureur de la ville ?Burnin' Rubber Crash n' Burn est développé par XFormGames en janvier 2022. Ils sont l'équipe derrière les incroyables jeux de course et de plateforme : hydro-storm-2, Rhino Rush Stampede , Gladiator True Story, rally-point-4, Rally Point 3, Go Kart Go! Ultra ! et Burnin' Rubber 5 XSVous pouvez jouer gratuitement à Burnin' Rubber Crash n' Burn sur Poki. Pour le moment, Burnin' Rubber Crash n' Burn n'est jouable que sur votre ordinateur de bureau.

Site Web : poki.com

