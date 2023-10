Gladiator True Story est un jeu de combat d'action en 3D dans lequel vous incarnez Bruticus et combattez d'autres gladiateurs dans l'arène. Battez autant d'ennemis que possible à mesure que vos adversaires deviennent plus coriaces à chaque étape qui passe. Vous pouvez gagner des points d'expérience à mesure que vous vous améliorez et les dépenser pour améliorer vos armes et votre armure. Faites attention aux chutes de poitrine et ne manquez pas les épées spéciales, les boucliers magiques et d'autres bonus. N'oubliez pas de collecter des crânes cachés et de débloquer tous les trophées pour que le monde entier sache que vous êtes le plus grand gladiateur de tous les temps ! bouton de la souris ou XGladiator True Story est créé par XFormGames le 27 février 2014. Jouez à leurs autres jeux sur Poki : rally-point-4, Rally Point 3, Go Kart Go ! Ultra ! et Burnin' Rubber 5 XS

Site Web : poki.com

