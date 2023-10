Burnin' Rubber 5 XS est un jeu de course dans lequel vous essayez d'arriver en premier en laissant vos adversaires derrière vous par tous les moyens nécessaires. Accélérez et faites-leur manger votre poussière, ou utilisez vos armes de voiture améliorables pour leur faire mordre la poussière ! Collectez les signes dollar sur la piste, puis dépensez-les plus tard dans de puissantes options de personnalisation et augmentez la puissance de votre véhicule. Avez-vous ce qu'il faut pour être le meilleur coureur de la ville ? Jouez à Burnin' Rubber 5 XS et découvrez-le ! Drive - WASD ou Arrow Keys Fire - Z Rocket - X Drift - ShiftBurnin' Rubber 5 XS est développé par XFormGames. Ils sont l'équipe derrière l'incroyable jeu de course Go Kart Go ! Ultra!.

Site Web : poki.com

