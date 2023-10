Crazy Party est un jeu de gestion de ville qui propose une collection de mini-jeux multijoueurs. Vous commencez par gérer un petit village dans lequel vivent des habitants de Cutie. Acceptez les mini-jeux de vos voisins ou défiez-les vous-même. Il existe une variété de mini-jeux comme Sumo, Bite the Butt, Ice Racing, Tug of War, Rocket Battle, Fishing, Jump the Rope, FoFrogger et bien plus encore ! Vous pouvez y jouer en solo ou avec vos amis. Vous pouvez dépenser l'argent que vous avez gagné grâce aux mini-jeux pour de superbes objets et skins de personnalisation. Dans la vue ville, vous pouvez également gérer vos ressources pour développer le village de vos rêves. Terminez des missions, faites tourner la roue des récompenses, débloquez des succès, recrutez de nouveaux Cuties et soyez le meilleur maire que cette ville ait jamais vu ! Sélectionnez un mini-jeu à l'aide de votre souris et suivez les instructions à l'écran. Crazy Party est créé par Cute Army. Jouez à leur autre jeu de plateforme furtif sur Poki : A Cat StoryVous avez besoin d'une connexion Internet pour jouer à Crazy Party sur Poki. Vous pouvez jouer à Crazy Party sur votre navigateur sans installer ni télécharger gratuitement sur Poki. Oui, Crazy Party est totalement sûr à jouer.

