Kate's Cooking Party est un jeu de gestion de restaurant dans lequel vous travaillez en tant que serveur et votre travail consiste à gagner de l'argent au restaurant tout en gardant les clients satisfaits. Tout ce que vous avez à faire est de faire glisser un groupe de clients qui font la queue à l’extérieur et de les déposer à une table. Ils vous appelleront pour passer leur commande dès qu'ils auront décidé ce qu'ils vont manger. Vous devez interagir avec eux et prendre leur commande, puis donner cette commande au gérant du restaurant qui en informera les chefs. Recueillez chacune de leurs demandes et envoyez-les-leur en temps opportun, sinon ils se mettront en colère et survoleront les pourboires. Vous débloquerez de nouveaux plats, de nouvelles stations, de nouveaux collègues et bien plus encore tout en continuant à servir des clients satisfaits. Partagez Kate's Cooking Party avec vos amis et découvrez qui peut gagner le plus d'argent aux tables d'attente ! Interagissez avec les clients pour prendre leur commande et la remettre au gérant du restaurant. Récupérez les produits alimentaires et livrez-les à table dans les meilleurs délais. Kate's Cooking Party a été créée par ANV Games. Ils proposent d'autres jeux de réflexion occasionnels sur Poki : Z-Raid, Ocean et Laborer 2. Vous pouvez jouer à Kate's Cooking Party gratuitement sur Poki. Kate's Cooking Party peut être joué sur votre ordinateur et sur vos appareils mobiles comme les téléphones et les tablettes.

Site Web : poki.com

