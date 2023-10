Cat's Party est un jeu d'adresse basé sur la physique dans lequel vous êtes un chat seul dans la ville sombre essayant de se frayer un chemin vers la sécurité d'autres compagnons félins. Il y a une fête de chats sur le toit et votre travail consiste à l'atteindre. Faites glisser et relâchez votre curseur ou votre doigt pour faire voler le chat. Accrochez-vous aux rebords de fenêtres, aux plates-formes, aux tuyaux et à tout ce à quoi vous pouvez vous accrocher - et sautez plus haut ! Soyez prudent car le chemin vers le sommet n'est pas un jeu d'enfant : vous ferez face à des obstacles mobiles, des plates-formes qui disparaissent et des humains hostiles qui vous pousseront hors de leur balcon. Assurez-vous de ramasser les morceaux de nourriture éparpillés pour pouvoir acheter des peaux cool à votre chat ! Partagez Cat's Party avec vos amis et faites vivre la fête ! Faites glisser et relâchez votre curseur ou votre doigt pour envoyer le chat s'envoler. Atteignez la terrasse au sommet sans tomber. Cat's Party a été créé par Sakkat Studio. Ils ont de nombreux autres jeux de réflexion et de gestion sur Poki : It's Story Time !, Sweet Run, James Gun, Crush It !, Ground Digger, Throw It Higher ! et DescentVous pouvez jouer à Cat's Party gratuitement sur Poki. Cat's Party peut être joué sur votre ordinateur et sur vos appareils mobiles comme les téléphones et les tablettes.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Cat's Party. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.