It's Story Time est un jeu de réflexion créé par Sakkat Studio. Voulez-vous mettre votre intelligence à l’épreuve ? It's Story Time propose divers mini-jeux remplis d'énigmes difficiles que vous pouvez résoudre en sortant des sentiers battus. Trouvez des objets cachés, faites glisser et déposez plusieurs objets pour les mélanger, supprimez des parties d'objets, ouvrez des placards et des tiroirs, et bien plus encore. Le jeu vous présentera une liste de tâches que vous devrez accomplir en manipulant les objets que vous voyez dans le jeu. N'hésitez pas à utiliser le bouton d'indice si vous êtes bloqué. Ce jeu stimulera votre concentration et votre attention tout en offrant un divertissement adapté à toute la famille ! Cliquez ou appuyez sur un objet pour le sélectionner/le prendre. Si l'objet est mobile, maintenez enfoncé et faites glisser votre souris ou votre doigt. It's Story Time a été créé par Sakkat Studio. Ils ont de nombreux autres jeux de réflexion et de gestion sur Poki : Sweet Run, James Gun, Crush It !, Ground Digger, Throw It Higher ! et descente

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à It's Story Time!. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.