Descent est un jeu d'adresse créé par Sakkat Studio. Vous êtes un alpiniste qui a besoin de descendre. Maintenez votre doigt ou le bouton gauche de la souris enfoncé pour vous éloigner du mur. Une fois que vous êtes hors du mur, vous ne pouvez plus contrôler le personnage jusqu'à ce qu'il touche à nouveau le mur. Planifiez donc soigneusement vos sauts pour collecter autant de pièces que possible et éviter les obstacles mortels. Allez-y, partagez Descent avec vos amis et comparez les meilleurs scores ! Maintenez votre doigt ou le bouton gauche de la souris enfoncé pour vous éloigner du mur. Chronométrez soigneusement vos sauts pour collecter des pièces et éviter les obstacles. La descente est créée par Sakkat Studio. Jouez à leurs autres jeux d'arcade/d'adresse sur Poki : James Gun, Ground Digger, Crush It !, Sweet Run et Throw It Higher !

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Descent. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.