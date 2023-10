Double Bounce est un jeu d'adresse dans lequel vous mettez à profit vos talents de saut sur trampoline. Gagnez de l'argent pour chaque saut réussi et améliorez votre expérience de rebond en dépensant votre argent pour des améliorations telles que la hauteur de rebond, le niveau de chance, le multiplicateur de gains, etc. Maîtrisez l'art du double rebond et atteignez des sommets jusqu'alors inexplorés. Le ciel est la limite dans ce jeu ! Sauter - (Maintenir enfoncé et relâcher) Le bouton gauche de la souris ou l'espace Double Bounce est créé par Electric Monkeys. C'est leur premier jeu sur Poki !

Site Web : poki.com

