Little Master Cricket est un jeu de sport dans lequel vous exercez vos compétences au bâton. Doté d'un moteur physique ragdoll et d'un système de contrôle unique pour vous mettre aux commandes directes de la batte, Little Master Cricket offre le choix de jouer défensivement et d'éviter de sortir, ou de vous frayer un chemin vers un siècle rapide. Faites pivoter la batte pour frapper la balle vers les zones de score rayées, mais évitez de l'envoyer vers les zones jaunes et noires, où vous serez rattrapé ! Il vous faudra une bonne concentration et de l'adresse pour être déclaré champion du monde et décrocher le titre de Petit Maître ! Partagez le jeu avec vos amis pour multiplier le plaisir ! Faites pivoter la batte pour frapper la balle vers les zones de score rayées, mais évitez de l'envoyer vers les zones jaunes et noires, où vous serez rattrapé. Défendez vos moignons ! Little Master Cricket a été créé par Bennett Foddy. Jouez à leurs autres jeux légendaires sur Poki : Get On Top, Too Many Ninjas, GIRP, QWOP et Pole Riders.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Little Master Cricket. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.