Puppet Master est le jeu de destruction ultime, créé par FreezeNova. Idéal pour soulager le stress ou les jours où vous voulez simplement lancer quelque chose, Puppet Master vous permet d'évacuer votre frustration sur une marionnette jouet en utilisant un large éventail d'armes diverses. Vous voulez lancer un couteau, tirer avec une mitrailleuse ou lancer une fusée ? Tout est possible dans Puppet Master sur Poki ! Débloquez plus d'armes à mesure que vous causez plus de dégâts et prouvez qui est le maître des marionnettes ultime dans ce jeu de ragdoll bourré d'action ! Contrôles: Souris - Cliquez pour tirer/lancer des armes À propos du créateur : Puppet Master est créé par FreezeNova. Ils sont également les créateurs de Masked Forces, Masked Shooters et bien plus encore.

Site Web : poki.com

