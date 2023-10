Yacht est un jeu de dés classique datant de 1938. Le jeu est le prédécesseur de Yahtzee et présente de nombreuses similitudes avec le Generala latino-américain, le Yatzy scandinave et le jeu anglais de Poker Dice. Dans ce jeu, vous disposez de 6 dés et le but est de lancer autant de combinaisons spéciales que possible. Un tour commence avec le premier lancer. Après ce lancer, vous pouvez choisir quels dés vous souhaitez verrouiller pour votre combinaison, et vous pouvez lancer les autres dés une seconde fois. À partir de ce lancer, vous pouvez à nouveau verrouiller quelques dés et ensuite effectuer un dernier lancer. Après ce lancer, vous pouvez choisir la combinaison que vous obtenez sur la carte de score. Essayez d'abord d'opter pour les combinaisons les plus élevées. Si vous n'avez pas une bonne combinaison à la fin de votre tour, assurez-vous de la mettre sur les combinaisons inférieures car elles valent moins de points. Utilisez votre souris/doigt et suivez les instructions à l'écran. Le yacht a été créé par Codethislab . Ils sont bien connus pour tous leurs jeux classiques sur Poki, comme Uno Online, Foosball et Master Checkers.

