Le rami est le jeu de cartes classique dans votre navigateur ! Pour gagner, vous devez mettre toutes vos cartes en combinaison sur la table avant votre adversaire. Les cartes doivent être dans le même ordre ou rang afin de former une combinaison. Pouvez-vous faire les meilleures combinaisons et jouer toutes vos cartes avant votre adversaire ? Devenez le meilleur joueur de Rami, ici sur Poki!Rummy a été créé par Codethislab. Ils sont connus pour les jeux plus classiques qu'ils ont créés pour le Web comme uno-online, Master Checkers et Foosball.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Rummy. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.