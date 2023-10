Klondike Solitaire est un jeu de cartes dont l'objectif est d'empiler les cartes du jeu par ordre croissant ou décroissant. Assurez-vous de toujours suivre avec la couleur opposée. Vous devez compléter toutes les couleurs pour gagner la partie : trèfle, carreau, cœur et pique. Quel est votre meilleur score au Klondike Solitaire ? Partagez le jeu avec vos amis et comparez vos scores pour maximiser le plaisir ! Choisissez et jouez la carte - Faites glisser et déposez la carte à l'aide de votre doigt ou de votre curseur. Klondike Solitaire est créé par TapLabGames. Découvrez leurs autres jeux de réflexion sur Poki : Sweet World et Mahjong Sweet Connection

Site Web : poki.com

