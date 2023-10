Spider Solitaire est un jeu de cartes dans lequel vous empilez toutes les cartes données dans le jeu par ordre croissant ou décroissant. Vous pouvez profiter d'une expérience Spider Solitaire classique avec plusieurs modes de difficulté allant de 1 à 4 combinaisons. Il existe des thèmes personnalisables, des dos de cartes personnalisables, des statistiques, une baguette magique et bien d'autres bonus et surprises cachées ! Cliquez sur l'ampoule et les autres icônes d'indice pour obtenir de l'aide lorsque vous êtes bloqué. Vous pouvez même rebattre les cartes gratuitement ! Allez-y et jouez gratuitement à cette expérience de carte relaxante sur votre ordinateur, téléphone ou tablette sur Poki ! Utilisez votre souris ou votre trackpad pour choisir la carte que vous souhaitez jouer. Spider Solitaire a été créé par InfinityGames, une équipe de développement de jeux basée au Portugal. Jouez à leurs autres jeux de réflexion sur Poki : Energy, Infinity Loop, Merge Shapes, Shapes, Sudoblocks, Solitaire et Wood Blocks 3D.

Site Web : poki.com

