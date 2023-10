Infinity Loop est un jeu de puzzle relaxant dans lequel votre objectif est de créer des motifs en boucle en faisant pivoter toutes les formes et lignes sur votre écran. Essayez de réfléchir à des moyens de relier toutes les lignes dans une forme fermée. Lorsque vous avez terminé une boucle avec succès, le circuit final s'allumera pour que vous puissiez prendre du recul et l'examiner. De plus, il y a des dizaines de formes méticuleusement conçues à découvrir ! Êtes-vous prêt à vous détendre et à vous débarrasser de tout votre stress ? Connectez toutes les formes pour former une boucle fermée. Faire pivoter la forme - Bouton gauche de la sourisInfinity Loop a été créé par InfinityGames.io. Jouez à leurs autres jeux sur Poki : Energy, Infinity Loop : Hex, Merge Shapes, Shapes, Solitaire, Spider Solitaire, Sudoblocks, Wood Blocks 3D.

Site Web : poki.com

