Infinity Loop : Hex est un jeu de réflexion dans lequel vous créez des motifs en boucle en faisant pivoter toutes les formes et lignes sur votre écran. Vous pouvez résoudre une large collection de puzzles colorés et relaxants méticuleusement conçus sur un plateau hexagonal. Appuyez simplement avec votre doigt ou cliquez avec votre souris pour faire pivoter une forme. Faites de même avec toutes les autres lignes pour créer des formes fermées. Il n'y a pas de minuterie ni aucun autre type de pression. Infinity Loop : Hex vous permet simplement de rassembler les pièces à votre propre rythme. Le jeu vous permet même de prendre une photo rapide du résultat final lorsque vous avez assemblé toutes les pièces. Cette expérience de puzzle claire et simple vous permet de créer des boucles d'une nouvelle manière et vous aide également à améliorer votre niveau de concentration et d'attention. Utilisez le bouton gauche de votre souris ou votre doigt pour faire pivoter chaque pièce individuelle afin de créer des motifs en boucle. Infinity Loop : Hex a été créé par InfinityGames, une équipe de développement de jeux basée au Portugal. Jouez à leurs autres jeux de réflexion sur Poki : Spider Solitaire, Energy, Infinity Loop, Merge Shapes, Shapes, Sudoblocks, Solitaire et Wood Blocks 3D.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Infinity Loop: Hex. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.