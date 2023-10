Merge Shapes est un jeu de réflexion créé par Infinity Games. Détendez-vous tout en entraînant votre cerveau en glissant et en fusionnant des formes identiques. Faites glisser votre doigt ou utilisez les touches du clavier pour faire glisser les formes dans l'une des quatre directions. Si vous faites correspondre des blocs ayant le même nombre de points, la même forme et la même couleur, vous pouvez les fusionner jusqu'à atteindre l'infini. Lorsque vous faites correspondre 3 pièces ou plus, vous chargerez le Combo Breaker. Lorsqu'il est complètement chargé, vous pouvez mettre à niveau 2 de vos blocs. Utilisez le marteau pour détruire certains blocs ou appliquez le double arc-en-ciel pour obtenir une pièce qui se combinera avec n'importe quel point. Si vous êtes bloqué, vous pouvez également utiliser la fonction de lecture aléatoire pour une seconde chance. Allez-y et commencez à fusionner jusqu'à l'infini ! Faites glisser ou utilisez les touches du clavier pour faire glisser les formes dans l'une des quatre directions. Fusionner - WASD ou touches fléchées Fusionner les formes a été créé par Infinity Games. Jouez à leurs autres jeux sur Poki : Infinity Loop, Infinity Loop : Hex, Energy, Shapes, Solitaire, Spider Solitaire, Sudoblocks, Wood Blocks 3D.

Site Web : poki.com

