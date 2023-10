Guess Who?

Devine qui? est un jeu amusant classique pour deux joueurs. Chaque joueur commence le jeu avec un plateau qui comprend une image de dessin animé de 24 personnes et leur prénom avec toutes les images debout. Chaque joueur sélectionne une carte de son choix parmi une pile distincte de cartes contenant les mêmes 24 images. Le but du jeu est d'être le premier à déterminer quelle carte son adversaire a sélectionnée. Les joueurs posent alternativement diverses questions par oui ou par non pour éliminer les candidats, telles que « Votre personne porte-t-elle des lunettes ? » Le joueur éliminera ensuite les candidats (en fonction de la réponse de l'adversaire) en retournant ces images jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'une. Des questions bien conçues permettent aux joueurs d'éliminer une ou plusieurs cartes possibles. Les questions peuvent inclure : Devinez qui ? a été développé par Codethislab. Ils ont créé de nombreux autres jeux de société classiques qui sont désormais tous disponibles sur Poki.

