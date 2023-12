Retroussez vos manches et déposez vos cartes ! Urban Rival est un jeu de cartes à collectionner vraiment original, gratuit. Il s'agit d'un jeu d'adresse et de stratégie qui vous permet de créer votre propre gang et de défier d'autres joueurs dans des combats rapides et furieux. Les jeux sont simples mais intenses et en quelques minutes seulement, vous pourrez contrôler l'ensemble de Clint City en mettant à profit vos talents de Pillz, Fury et de bluff ! Urban Rivals est un jeu de cartes à collectionner virtuel en ligne massivement multijoueur. Le jeu propose plus de 2 000 personnages avec des raretés et des capacités variables à découvrir, collectionner et progresser en combattant en direct contre des joueurs du monde entier.

