Parcourez la compétition pour accomplir des missions, améliorer vos compétences et détruire d'autres joueurs. Dévorez le nectar et l'énergie laissés par les adversaires pour augmenter votre taille, vos compétences et vos capacités. Frayez-vous un chemin dans la chaîne alimentaire en évoluant pour devenir l'ultime Little Big Snake. Défiez quotidiennement d'autres joueurs pour devenir le plus gros serpent de la fosse. Détruisez vos ennemis en serpentant autour d'eux et en les faisant s'écraser sur vous. Mangez le délicieux nectar laissé dans leur sillage et récupérez des clés, des artefacts et d'autres objets pour débloquer des niveaux, des missions et des alliés.

Site Web : littlebigsnake.com

