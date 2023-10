Agar.io et slither.io ont eu un enfant mutant. Ce multijoueur en ligne est un jeu mignon avec beaucoup de compétition ! Passez au niveau supérieur après avoir commencé : choisissez votre surnom personnalisé et commencez en tant que Dogi. Combattez les autres et mangez autant que vous le pouvez aussi longtemps que vous le pouvez. Attention, les autres joueurs tenteront de vous mordre par derrière ! Manger des jeux comme celui-ci vous oblige à manger des fruits pour faire pousser votre queue (cela vous protège d'être mordu et de perdre plus de 50 % de masse). Dépêchez-vous et mangez d'autres joueurs pour atteindre votre potentiel maximum. Améliorez et faites évoluer votre créature avec 6 évolutions et plus de 20 compétences de mise à niveau parmi lesquelles choisir ! Précipitez-vous, glissez, foncez, battez-vous et bien plus encore ! Améliorez et débloquez 9 créatures au fur et à mesure ! Ce jeu stimulant mais décontracté est amusant pour les adolescents et les adultes de tous âges ! Un jeu d'adresse, aurez-vous ce qu'il faut pour figurer au classement ? Ce jeu addictif vous encouragera à atteindre le sommet ! Devenez le roi de la colline par vous-même ou défiez vos amis pour vous battre ! Les jeux d'animaux nécessitent des compétences - avez-vous ce qu'il faut ?

Site Web : creatur.io

