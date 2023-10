Bad Ice-Cream est un jeu de réflexion amusant à 2 joueurs dans lequel vous incarnez une glace. Choisissez une saveur et ajoutez des fruits à votre glace ! Ce mod Pacman sous zéro présente des graphismes sympas et des desserts savoureux. Parcourez chaque niveau en forme de labyrinthe et collectez des fruits pour gagner des points. Éliminez tous les fruits sans vous faire prendre et savourez votre délicieuse gâterie ! Utilisez vos pouvoirs brise-glace pour briser des blocs de glace ou créer vos propres barrières de glace pour vous protéger. Allez-y, mangez tous les fruits ! Bad Ice-Cream est développé par Nitrome. Ils ont sorti le jeu en décembre 2010. Il y a 40 niveaux à terminer. Chaque niveau a des thèmes et des défis différents. Le jeu est resté populaire à ce jour ! Profitez de vos aventures glaciales seul ou avec un ami ici sur Poki ! Collectez tous les fruits avant la fin du temps imparti. Déplacez-vous - WASD ou touches fléchées Gelez ou brisez la glace - F ou SpaceBad Ice-Cream a été créé par Nitrome en tant que jeu flash, et plus tard émulé en HTML5 par AwayFL. Jouez aux autres jeux flash de Nitrome sur Poki :

