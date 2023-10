Bad Ice-Cream 2 est un jeu de réflexion à 2 joueurs développé par Nitrome. Choisissez une saveur et ajoutez des fruits à votre glace ! Partez en guerre contre des glaces molles et des ennemis affamés sur des champs de bataille glacés ! Dans Bad Ice-Cream 2, vous incarnez un dessert voyou qui refuse d'être mangé. Choisissez votre saveur glacée préférée et trouvez les fruits dans des labyrinthes de blocs de glace ! Éliminez tous les fruits sans vous faire prendre et savourez votre délicieuse gâterie ! Utilisez vos pouvoirs brise-glace pour briser des blocs de glace ou créer vos propres barrières de glace pour vous protéger. Allez-y, mangez tous les fruits ! Collectez tous les fruits avant la fin du temps imparti. Déplacez-vous - WASD ou touches fléchées Gelez - Q ou SpaceBad Ice-Cream 2 a été créé par Nitrome en tant que jeu flash, puis émulé en HTML5 par AwayFL. Jouez aux autres jeux flash de Nitrome sur Poki : Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 3, Cave Chaos, Cave Chaos 2, Mutinerie, Skywire, Twin Shot, Sujet de test vert et Sujet de test bleu

