Twin Shot 2 est un jeu de plateforme d'action créé par Nitrome. Dans ce jeu, vous contrôlez des anges qui battent les ennemis à l'aide d'un arc et de flèches. Terminez 150 niveaux passionnants et uniques, puis lancez-vous gratuitement dans le pack d'extension Good and Evil sur Poki ! Tirez sur des créatures bleues volantes, des slimes rouges, des monstres sombres et bien plus encore dans la suite du jeu de tir classique. N'oubliez pas de partager Twin Shots 2 avec vos amis et de comparer vos scores entre eux ! Déplacer - A/D ou touches fléchées gauche/droite. Sauter - W ou flèche vers le haut. Flèche de feu - F ou barre d'espace. Twin Shot 2 a été créé par Nitrome en tant que un jeu flash, puis émulé en HTML5 par AwayFL. Jouez aux autres jeux flash de Nitrome sur Poki : Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3, Cave Chaos, Cave Chaos 2, Mutiny, Skywire, Twin Shot, Sujet de test vert et Sujet de test bleu

