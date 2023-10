Silly Sausage est un jeu d'arcade créé par Nitrome. Dans ce jeu flash classique, vous êtes un chien extensible qui doit naviguer lui-même à travers les niveaux en essayant de collecter toutes les pierres précieuses nécessaires et ensuite atteindre la ligne d'arrivée. Il y a 30 niveaux dans Silly Sausage et différents types d'ennemis dangereux tels que des lames, des boules de feu, des bulles et des diamants à pointes. Pouvez-vous vous étirer hors de votre zone de confort et collecter toutes les pierres précieuses en un temps record ?Stretch dog - WASD ou touches fléchéesSilly Sausage a été créé par Nitrome en tant que jeu flash, puis émulé en HTML5 par AwayFL. Jouez aux autres jeux flash de Nitrome sur Poki : Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Cave Chaos 2, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3, Chaos des cavernes, Mutinerie, Skywire, Twin Shot, Sujet de test vert et Sujet de test bleu

