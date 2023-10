Skywire 2 est un jeu de plateforme d'action créé par Nitrome. Dans ce jeu, vous aidez à transporter vos passagers jusqu'à la gare tout en naviguant sur le navire sur le rail. Évitez les animaux robotiques dangereux tels que les autruches, les perroquets, les rhinocéros et les chameaux, car ils feront tomber vos passagers. Il existe même un mode de jeu pour les courses à deux joueurs ! Allez-y et sautez dans ce classique du rail riding !Haut - W ou flèche vers le hautBas - S ou flèche vers le basSkywire 2 a été créé par Nitrome en tant que jeu flash, puis émulé en HTML5 par AwayFL. Jouez aux autres jeux flash de Nitrome sur Poki : Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 , Chaos des cavernes, Mutinerie, Skywire, Twin Shot, Sujet de test vert et Sujet de test bleu

