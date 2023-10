Tunnel Rush 2 est un jeu d'adresse dans lequel vous roulez rapidement dans des tunnels 3D colorés et découvrez un kaléidoscope exaltant de dangers et de trésors ! Faites pivoter l'écran dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse pour déplacer votre vaisseau et franchir l'obstacle qui correspond à la couleur actuelle de votre vaisseau, sinon votre vaisseau s'écrasera. Collectez autant de diamants que possible pour améliorer votre vaisseau. Les obstacles deviendront plus difficiles à franchir à chaque niveau passé, alors restez concentré sur l'écran et vos doigts sur les boutons ! Pouvez-vous terminer Tunnel Rush 2 et débloquer chaque mise à niveau ? Déplacer - Touches fléchées A/D ou Gauche/Droite (Mobile) Déplacer - Appuyez et maintenez le côté gauche ou droit de l'écran. Tunnel Rush 2 a été créé par Deer Cat Games. Jouez à leurs autres jeux légendaires Poki : Tunnel Rush, Super Speeder, Wave Rider et Strings. Vous pouvez jouer à Tunnel Rush 2 sur Poki. Tunnel Rush est sorti en 2003. Tunnel Rush 2 est sorti en 2018. Vous pouvez jouer à Tunnel Rush 2 sur votre navigateur sans installation ou téléchargement gratuit sur Poki. Oui, vous pouvez débloquer de nombreux skins dans Tunnel Rush 2 au fur et à mesure de votre progression dans le jeu.

Site Web : poki.com

