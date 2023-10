Strings est un jeu de puzzle dans lequel votre objectif est d'éclairer la forme affichée en créant une chaîne de cordes transparente. Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et faites-le glisser sur les lignes grises pour les éclairer. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas franchir une ligne deux fois à moins que l'étape ne l'indique. Vous serez étonné de la rapidité avec laquelle le temps passe lorsque vous jouez à ce jeu. Strings est l’un des jeux de réflexion les plus apaisants et visuellement agréables auxquels nous avons joué récemment. Allez-y et essayez-le ! Connectez les nœuds - (Maintenez enfoncé et faites glisser) ButtonStrings gauche de la souris est créé par Deer Cat Games. Découvrez leurs autres jeux Tunnel Rush, Super Speeder et Wave Rider sur Poki

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Strings. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.