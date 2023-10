Where is My Cat?

Où est mon chat? est un jeu de réflexion créé par Slab Games. Votre chat est un expert en matière de cachette. Trouvez-le en déplaçant des objets ménagers, en installant des pièges et en sortant des sentiers battus. Mais attention : trouver le chien à la place du chat, c'est perdre la partie ! Après avoir terminé certains niveaux, vous débloquerez plus de modes de jeu tels que Meow Merge où vous pourrez créer de nouvelles races de chats en les fusionnant, ou Cat's Play Room où vous pourrez interagir avec vos chats. Combinant plusieurs genres différents comme la fusion, les objets cachés et les puzzles, ce jeu offre le moyen parfait de tuer le temps ! Interagissez avec des objets - Cliquez ou appuyez avec le bouton gauche de la souris. Déplacez des objets - Glissez-déposez. Où est mon chat ? a été créé par Slab Games. C'est leur premier jeu sur Poki !

Site Web : poki.com

