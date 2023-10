Cat Loves Cake 2 est un jeu d'adresse/plateforme réalisé par DoubleDutch Games. Vous incarnez un chat gonflable et vous devez rebondir à travers le niveau pour atteindre le délicieux gâteau ! Attention aux pointes et pièges sur le chemin ! Débloquez de plus en plus d'animaux jouables à mesure que vous terminez les niveaux. Si vous échouez plusieurs fois, le niveau vous montrera l'itinéraire idéal à suivre. Pouvez-vous terminer tous les niveaux et débloquer tous les personnages jouables ? Les commandes sont affichées dans le jeu Déplacer - Touches fléchées gauche et droite Il y a une tonne de personnages uniques Cats Love Cake 2 dans le jeu à débloquer. Ils sont tous conçus d'après des animaux. Cats Love Cake 2 a été créé par DoubleDutch Games. Cats Love Cake 2 est la suite du célèbre Cats Love Cake ! Cats Love Cake 2 est gratuit sur Poki. Cats Love Cake 2 est jouable à la fois sur votre ordinateur et sur vos appareils mobiles comme les téléphones et les tablettes.

