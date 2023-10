Tail Swing est un jeu sympa dans lequel vous devez utiliser votre queue pour vous balancer à travers les niveaux ! Il existe de nombreux niveaux intéressants qui comportent de nombreux obstacles en cours de route. Assurez-vous de ne pas tomber dans des pointes ou des lacunes et essayez de ne pas heurter l'un des nombreux obstacles que vous rencontrerez en cours de route. Balancez-vous et rebondissez à travers le niveau et assurez-vous de collecter des pièces en cours de route. En plus de battre différents niveaux, les pièces peuvent être utilisées pour débloquer certains des personnages animaux uniques. Pouvez-vous parcourir tous les niveaux et débloquer tous les personnages ? Swing - clic / barre d'espaceTail Swing a été créé par A Small Game. Il s'agit d'un studio indépendant basé à Stockholm, en Suède. A Small Game est une collaboration de Richard et Christian qui a débuté en 2010 et qui a créé des jeux pour plusieurs plateformes différentes. Ils sont bien connus pour Hanger & Hanger World, mais ils proposent de nombreux autres jeux sympas.

