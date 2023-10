Picky Package est un jeu web en ligne dont le but est de livrer des colis en évitant tout obstacle. Jouez dans une variété de niveaux sympas où vous devez livrer vos colis. Assurez-vous de faire attention à tous les obstacles qui se présenteront sur votre chemin, comme les voitures, les ponts qui s'effondrent, et plus encore. Assurez-vous de collecter les power-ups pour vous donner un avantage. Et n'oubliez pas de collecter des pièces pour débloquer un large éventail de personnages géniaux. Pilotez un drone, dirigez un terrain de rugby et traversez des autoroutes pour finalement devenir le livreur de colis numéro un ! Cliquez - movePicky Package a été créé par Kiemura. Il est également le créateur de Tap Roller, Piranh.io et Jump Around qui seront son prochain jeu à venir.UN

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Picky Package. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.