Extreme Off Road Cars est une expérience 4x4 stimulante dans laquelle vous pourrez tester vos compétences de conduite sur un terrain accidenté et cahoteux. Terminez tous les niveaux tout en améliorant vos véhicules et en débloquez de nouveaux en dépensant les pièces d'or que vous collectez sur votre chemin. Les étapes deviennent exponentiellement plus difficiles, vous devez donc être aussi prudent et agile que possible si vous voulez terminer ce jeu. Jusqu'où pouvez-vous conduire dans Extreme Off Road Cars ? Utilisez les touches fléchées de votre clavier pour contrôler l'accélération et les virages de votre véhicule et essayez de le contrôler à travers une série d'obstacles et de routes. Déplacement - WASD ou touches fléchées Frein - Espace Attacher le treuil - Clic gauche Tirez la voiture - CExtreme Off Road Cars 3: Cargo est créé par Brain Software. Découvrez leurs autres jeux Fortride : Open World, 2 Player City Racing et Just Park It 11 sur Poki !

Site Web : poki.com

