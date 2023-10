2 Player City Racing 2

2 Player City 2 Racing est un jeu de course automobile en 3D créé par Brain Software. Affrontez d'autres coureurs dans les rues de la ville en grande partie déserte. Collectez des pièces sur votre chemin pour acheter de nouveaux véhicules plus cool, comme une voiture de sport fascinante ou un énorme camion poubelle, et essayez de gagner course après course. Si l'idée de conduire à grande vitesse en ville vous enthousiasme, simulez cette sensation dans 2 Player City Racing ! Pouvez-vous battre tous vos adversaires jusqu'à la ligne d'arrivée et les regarder manger votre poussière ?Conduire - Touches fléchéesSpécial - Barre d'espaceRéinitialiser - RDrive - Touches ESDFSpécial - Maj gaucheRéinitialiser - M2 Player City Racing 2 est créé par Brain Software. Jouez à leurs autres jeux occasionnels sur Poki : Fortride : Open World, 2 Player City Racing, Just Park It 12, Extreme Off Road Cars et Car Drift Racers 2.

Site Web : poki.com

