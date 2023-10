Monster Truck Shadow Racer est un jeu de course où la scène est plongée dans l'obscurité. Frayez-vous un chemin à travers tous les obstacles et adversaires pour gagner la course. N'oubliez pas de récupérer toutes les caisses de carburant et assurez-vous d'effectuer des retournements pour obtenir des points supplémentaires ! Il y a plus de 30 niveaux dans le jeu et quatre nouveaux camions à débloquer. Cela semble déjà excitant ? Vous savez ce qu'on dit à propos des courses de camions : plus la luminosité diminue, plus l'excitation monte ! (Ils ne disent pas cela, nous l'avons juste inventé.) Déplacer - W/S ou touches fléchées Frein - Space Boost - Shift gaucheMonster Truck Shadow Racer est créé par BrainSoftware. Découvrez leurs autres jeux Fortride : Open World, Car Drift Racers 2, Extreme Off Road Cars 3 : Cargo, Just Park It 11 et 2 Player City Racing sur Poki !

