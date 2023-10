Real Simulator : Monster Truck est un jeu de simulation 3D dans lequel vous pouvez conduire des camions monstres sur une variété de cartes. Vous pouvez profiter du frisson d’une conduite réaliste dans un environnement mondial ouvert. Il y a 10 camions monstres et 4 cartes : Forêt, Désert, Colline et Lune. Il existe également un mode course pour rivaliser avec l'IA et un mode cascade pour conduire des camions monstres sur des routes incroyables. Il y a 12 niveaux en modes course et cascade chacun, pour un total de 24. Vous dépenserez l'argent que vous avez gagné en achetant de nouvelles voitures et en améliorant celles existantes. Qu'est-ce que tu attends? Montez à bord d'un camion monstre et prouvez vos compétences de conduite ! Real Simulator : Monster Truck a été créé par AYN Games. Ils créent des jeux de course et de conduite 3D réalistes. Jouez à leurs autres jeux sur Poki : , , et Cyber ​​Cars Punk Racing. Vous pouvez jouer gratuitement à Real Simulator : Monster Truck sur Poki. Real Simulator : Monster Truck n'est jouable que sur votre ordinateur pour le moment.

