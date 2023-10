Real Cars in City est un jeu de simulation 3D dans lequel vous devez prouver vos compétences de conduite sur diverses pistes de course uniques. Affrontez l'intelligence artificielle ou vos amis et collectez des étoiles pour avoir réussi des courses. Vous pouvez utiliser vos étoiles pour débloquer de nouvelles voitures sympas. En plus de vos étoiles, vous pouvez gagner de l'argent à dépenser pour personnaliser et améliorer votre voiture afin de mieux l'adapter à votre style de jeu. Il existe de nombreux véhicules impressionnants, un mode deux joueurs, une zone de conduite gratuite et même une zone de champ de bataille avec Hot Pursuit. Assurez-vous de terminer les quêtes secondaires pour économiser et acheter la voiture de vos rêves ! Avez-vous ce qu'il faut pour être le meilleur pilote de la ville ? Real Cars in City a été créé par AYN Games. Ils créent des jeux de course et de conduite 3D réalistes. Jouez à leurs autres jeux sur Poki : Cyber ​​Cars Punk RacingVous pouvez jouer gratuitement à Real Cars in City sur Poki. Real Cars in City n'est jouable que sur votre ordinateur pour le moment.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Real Cars in City. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.