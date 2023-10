City Car Driving: Stunt Master

City Car Driving Simulator : Stunt Master est un jeu de voiture créé par BoneCracker Games. Ce jeu vous met à bord de voitures assez étonnantes que vous conduisez à travers une grande ville. Éviter la circulation, éviter les flics et faire des cascades – c'est le but ultime de ce jeu. Dans toute la ville, il y a des tonnes de grands sauts, des boucles et des tonnes d'endroits où dériver. Chaque tour ou dérive que vous effectuez augmente votre compteur de points. Avec ces points, vous pouvez débloquer de nouvelles voitures, meilleures et plus rapides. Et si vous ne voulez pas faire de cascades, vous pouvez simplement vous promener en ville. C'est le jeu de conduite automobile réaliste que vous attendiez.Contrôle du véhicule : WASD ou touches fléchéesFrein à main : barre d'espaceClignotants : Q (gauche) ou E (droite)Phares : LDémarrer ou arrêter la voiture : INitrous Boost : FChanger la vue de la caméra : CPause : EscapeCity Car Driving : Stunt Master est créé par BoneCracker Games. Jouez à leurs autres jeux de course automobile sur Poki : burnout-drift, Burnout Drift : Hilltop, Burnout Drift : Seaport Max et Toy Car Simulator

