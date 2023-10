Hole N' Fun est un jeu de conduite automobile et de cascades dans lequel vous lancez des robots dans des trous pour collecter des points. Ne vous laissez pas berner par le style mignon de votre voiture, elle contient beaucoup de puissance ! Utilisez votre crochet, votre boost et la puissance de la physique en dérivant. Combien de points pouvez-vous obtenir dans cette aventure automobile colorée et pleine d'action ? Utilisez votre voiture pour introduire les robots dans les trous. Accélération - Crochet W/S - Boost du bouton gauche de la souris - Dérive du bouton droit de la souris - Saut gauche - SpaceHole N' Fun est créé par KellyRayJ. Découvrez leur autre jeu Chicken Sword : Ninja Master sur Poki !

Site Web : poki.com

