Burnout Extreme Drift 2 est un jeu de course automobile en 3D créé par Brain Software. Vivez le frisson de rouler à toute vitesse et de dériver sur différentes pistes à différents endroits. Les compétitions dans ce jeu vous aideront à gagner de l'argent, vous pourrez ensuite dépenser cet argent pour acheter des voitures plus récentes et de meilleure qualité. Travaillez dur pour maîtriser les pistes difficiles et devenir le champion du monde de drift. Votre besoin de vitesse sera satisfait avec Burnout Extreme Drift 2.Drive - WASD ou touches fléchéesFrein - Barre d'espaceBurnout Extreme Drift 2 est créé par Brain Software. Jouez à leurs autres jeux de voiture sur Poki : 18 Wheeler Cargo Simulator 2, Fortride : Open World, 2 Player City Racing 2, 2 Player City Racing, Just Park It 12, Extreme Off Road Cars et Car Drift Racers 2.

Site Web : poki.com

