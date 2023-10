Just Park It 12 est le douzième volet de la série classique de parkings. Conduisez un énorme camion dans des rues étroites remplies d'obstacles et de circulation encombrée. Traversez la circulation sans écraser le camion, garez-vous au bon endroit et complétez toutes les pistes méticuleusement conçues qui ressemblent à des situations réelles. Pouvez-vous prouver que vous êtes le meilleur pour garer des véhicules ? Comment jouer : Garez votre véhicule sans perdre toute votre santé. Frein - Touche Espace Lecteur - Touches fléchées À propos du créateur : Just Park It 12 est créé par Brain Software. Découvrez leurs autres jeux sur Poki : Fortride : Open World, Extreme Off Road Cars, Monster Truck Shadow Racer, 2 Player City Racing, Extreme Off Road Cars 3 : Cargo et Just Park It 11.

Site Web : poki.com

