Extreme Off Road Cars 3: Cargo est un jeu de simulation de conduite de camion dans lequel vous êtes chargé de livrer diverses marchandises et colis vers leurs bonnes destinations. Soyez prudent, car ce jeu mettra vos compétences de conduite à l'épreuve avec des obstacles, des terrains accidentés et des dangers environnementaux. Vous débloquerez de nouvelles zones et de nouveaux véhicules si vous réussissez dans votre travail. Pouvez-vous vous entraîner pour devenir le meilleur chauffeur de camion au monde ? Déposez votre cargaison à la bonne destination. Frein - Touche Espace Conduite - Touches fléchées Rotation de la caméra - Bouton gauche de la souris Extreme Off Road Cars 3 : Cargo est créé par Brain Software. Découvrez leur autre jeu Just Park It 11 sur Poki !

Site Web : poki.com

