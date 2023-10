Off-Road Rain Cargo Simulator est un jeu de camions dans lequel votre objectif est de vous livrer du fret à destination. Le chemin vers cette destination n’est pas toujours facile et implique la plupart du temps des virages serrés et des pentes désagréables. Combinez cela avec quelques pistes tout-terrain et de la pluie et le tableau est complet. Terminez tous les niveaux pour devenir le maître ultime du camion ! Drive – Touches fléchées Brainsoftware a créé ce jeu. Ils sont également connus pour de nombreux autres jeux de voitures sur notre plateforme comme la série Parking Fury.

Site Web : poki.com

