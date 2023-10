Fortride : Open World est un jeu de voiture dans lequel vous pouvez conduire librement et construire des routes et des rampes devant vous. Il y a beaucoup à découvrir et à construire dans le monde. Assurez-vous de vérifier les autres véhicules que vous pouvez utiliser ! Construisez une rampe et réalisez des figures impressionnantes en l'air ! Contrôles : Déplacer - touches fléchées Boost - espace Changer de voiture - Maj L + touches fléchées Construire des routes - Q + WASD pour sélectionner le type de route + espace à construire À propos du créateur : Fortride : Open World a été créé par Brainsoftware. Ils sont connus pour leurs jeux de véhicules comme Park It, Parking Fury, Off-Road Cargo et d'autres séries !

