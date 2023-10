Dans Dubai Police Parking 2, vous conduisez les voitures de police Lamborghini de Dubaï. Votre objectif est de garer votre voiture sur les lieux du crime le plus rapidement possible mais bien sûr sans l'endommager. Ce serait dommage d'endommager cette Lamborghini, n'est-ce pas ? Conduisez en utilisant les touches fléchées. Dubai Police Parking 2 a été créé par Brainsoftware. Ils sont bien connus pour leurs jeux de voitures et de camions comme la série Parking Fury 3D qui contient Parking Fury 3D : Night Thief, Parking Fury 3D : Bounty Hunter et le old-school Parking Fury 3D, mais aussi Highway Bike Simulator et 18 Wheeler Cargo. Simulateur.

