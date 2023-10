3D Moto Simulator 2 est un jeu de course dans lequel vous conduisez une moto à toute vitesse ! Dans 3D Moto Simulator 2, vous pouvez diriger un coureur de rue, un vélo de motocross ou une moto de police. Essayez la vue à la première personne pour avoir l'impression de rouler sur une moto à grande vitesse. Faites un wheelie et un bunny-hop pour impressionner les autres riders ! De nouveaux vélos brillants sont disponibles, notamment des vélos de cross, des vélos de trial ou même un puissant vélo de police ! Choisissez parmi trois magnifiques endroits différents : une ville située dans un désert montagneux, un complexe urbain tentaculaire et un terrain vague aride. Partagez le jeu avec vos amis et jouez ensemble ! 3D Moto Simulator 2 a été créé par Faramel Games en octobre 2016 ! Jouez à leurs autres jeux sur Poki : 3D Car Simulator, Cars Thief, Cars Thief : Tank Edition, City Rider, Gangster Contract Mafia Wars, Hammer 2 : Reloaded, Offroader V5, Slash the Rope et Top Speed ​​3D.

