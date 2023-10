Highway Bike Simulator est le simulateur de conduite de moto ultime, créé par Brainsoftware. Volez sur l'autoroute à des vitesses fulgurantes et survolez les voitures pour marquer des points. Voyez jusqu'où vous pouvez tenir sur votre vélo ! Gagnez de l'argent pour améliorer et truquer votre vélo. Jouez à Highway Bike Simulator sur Poki pour une balade palpitante ! Contrôles: Touches fléchées - Conduire Changement - Wheelie À propos du créateur : Highway Bike Simulator est créé par Brainsoftware. Ils sont également les créateurs de Cartoon Mini Racing, War of Caribbean Pirates, de la série Parking Fury 3D et bien plus encore !

